Татьяна Тарасова — Илье Авербуху: рада, что мои немолодые годы проходят рядом с тобой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения призёра Олимпийских игр, хореографа Илью Авербуха. Сегодня, 18 декабря, ему исполняется 48 лет.

«Илюша, мой дорогой! Поздравляю тебя! Ты очень талантливый, прекрасный человек, и я рада, что мои немолодые годы проходят рядом с тобой. Люблю тебя, здоровья, счастливой и прекрасной жизни!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Тарасова по состоянию здоровья пропустила записи двух заключительных выпусков «Ледникового периода». Позднее стало известно, что известный тренер была госпитализирована из-за высокого давления.

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