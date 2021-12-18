Екатерина Боброва — о новом номере в «Ледниковом периоде»: все были в шоке от оценки

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва рассказала о номере из очередного выпуска «Ледникового периода». Она выступает в паре с актёром Макаром Запорожским.

«Я так была рада, когда все согласились с предложенной мной музыкой «Яблочко»! Оставалось самое сложное… Выбрать подходящую нам версию из 100500 вариантов её исполнения. В итоге выбрали более драматическую, классическую версию.



Идея танца придумывалась совместно. Ну и как же без качки на корабле? Я считаю этот наш номер самым сложным! Набор элементов, поддержки, связки. Одни шпагаты Макара чего стоили! Да к тому же катать финальную минуту в таком темпе было очень тяжело! Сам Макар признавался, что все предыдущие номера он мог катать по несколько раз целиком. А «Яблочко» только один раз в сутки: настолько физически это было сложно. Я так рада нашему прокату! Считаю, что мы справились на ура!



Сейчас будет небольшой спойлер! Кто не смотрел, не читайте дальше. Когда мы сели на диванчики, все в глубине души ждали 12. И абсолютно все были в шоке от оценки, которую мы в итоге получили. И зрители, и тренеры, и мы с Макаром… Причём объяснения судей не понял никто. От «для меня это банально» до сравнения нашего номера с исполнением «Яблочка» другими фигуристами. И вот здесь для меня действительно было главным — не какие оценки поставили судьи, а то, что после номера к нам подходили и говорили, что наш номер был потрясающим, интересным, сложным и весёлым! И я очень благодарна за такую высокую оценку. Спасибо!» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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