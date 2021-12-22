Екатерина Боброва обратилась к Дмитрию Соловьёву, который попал в больницу после избиения

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвым, прокомментировала информацию о его избиении.

«То, что случилось вчера, повергло меня в шок… Когда ты видишь такое по новостям, просто отказываешься верить, что такое творится в нашем мире. Когда это происходит с твоим близким человеком, ты чувствуешь себя бессильным. Всё, что сейчас можно сделать, это посылать силы, энергию и поддержку Димке и его родным. То, что всё будет хорошо, я не сомневаюсь. Дима сильный, и он справится. А то, что это вообще произошло, не укладывается у меня в голове. Желаю скорейшего выздоровления и восстановления! Ты знаешь, я всегда готова помочь и быть рядом, если это нужно. Что бы ни происходило», — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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