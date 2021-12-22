«Время загорать». Фигуристка Елена Радионова показала фото в откровенном купальнике

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова опубликовала пляжное фото в откровенном купальнике. Снимок был сделан в Дубае.
«Время загорать», — написала Радионова
Пост доступен в «инстаграме» Елены Радионовой
На пост Елены отреагировала фигуристка Александра Бойкова. В комментарии она написала: «О май гад. Тебе безумно идёт изумрудный цвет». Радионова ответила: «Спасибо».
Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
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