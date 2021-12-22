В ФФККР ответили на вопрос о допуске на ОИ фигуристов не из расширенного списка Минспорта

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган ответили на вопрос, могут ли рассчитывать на попадание в сборную на чемпионат Европы и Олимпиаду люди, которых нет в расширенном списке Министерства спорта России.

«Интересный вопрос. В расширенный список включено такое количество спортсменов, которое учитывает практически все возможные варианты. Не представляю, кого может не быть в расширенном списке», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Список составляется сборной и утверждается Минспортом на определённый период времени. Бывают изменения в списке, например Универсиада, которую отменили. Списки на сайте Минспорта — те, которые составлялись на этот сезон. Любой спортсмен, который здесь покажет соответствующий для включения в сборную результат для участия в крупнейших соревнованиях, будет введён в этот состав», — сказал Коган.

Чемпионат России стартует в Санкт-Петербурга завтра, 23 декабря.

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