Антон Сихарулидзе поделился ожиданиями от выступления фигуристов из Санкт-Петербурга на ЧР

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе рассказал о настрое на чемпионат России. Турнир пройдёт с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
«Включились в работу с первого часа. Надеемся, всем будет уютно и комфортно во время чемпионата России. Думаю, ни у кого нет сомнений, что он будет интересным и захватывающим, ведь состав участников говорит за себя.
От Санкт-Петербурга выступят 22 спортсмена — 8 мужчин, 4 женщины, 4 спортивные пары и один танцевальный дуэт. Рано говорить, как могут сложиться соревнования. Ориентируясь на результаты прошлогоднего и этого сезона, питерские спортсмены будут бороться за самые высокие места», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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