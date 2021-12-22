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Ирина Слуцкая рассказала, что хочет увидеть на чемпионате России по фигурному катанию

Ирина Слуцкая рассказала, что хочет увидеть на чемпионате России по фигурному катанию
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об ожиданиях от чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«В спорте не может быть никаких ожиданий. Хочется увидеть качественное катание и достойных победителей. Через несколько дней мы узнаем, как будет выглядеть тройка у девушек. Некомпетентно говорить о фаворитках, девушек у нас много, буду переживать и волноваться за каждую. Знаю, как это сложно, волнительно и ответственно.

Главное — без травм. Биться будут все до последнего издыхания. А там лёд скользкий, всё что хочешь может произойти, загадывать не нужно. Надо просто сжать кулачки за лучших из лучших и пожелать всем ни пуха ни пера. И парням, и девушкам, и в парах, и в танцах интересная борьба будет. Национальный чемпионат вообще всегда очень интересный: свершаются судьбы, определяются будущие претенденты на участие в Олимпийских играх», — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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