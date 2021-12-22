Этери Тутберидзе: все думают, я свои пальто покупаю на то, что Загитова в шоу зарабатывает

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос об оплате её услуг.

«Дорого ли у меня тренироваться? Нет. Наоборот, мне кажется, мы стараемся их всех поддержать финансово, оплачиваем квартиры. Стараемся, когда появляются какие-то результаты, какие-то ставки поставить. Шьём костюмы, помогаем с ботинками, с инвентарём.



Полина Цурская, которая приехала из Омска, мы решали её вопросы. Юлия Липницкая — точно так же, когда какие-то результаты появились, мы стали решать её вопросы.

Конечно, все думают, что я свои пальто покупаю на то, что Алиночка Загитова в шоу зарабатывает и мне несёт. Я бегу и новое пальто покупаю. Но только что-то в этих пальто я ходила ещё до их результатов», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

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