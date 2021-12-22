Волосожар: я приспособилась к жизни с травмой. Повезло, что болевой порог у меня высокий

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поделилась новостями о своём самочувствии после травмы. Напомним, у неё диагностировали разрыв мениска после падения на съёмках шоу «Ледниковый период».

«Друзья, очень много вопросов про мою травму, когда будет операция и т.д. Спасибо тем, кто искренне переживает и беспокоится.

Я полностью в этом вопросе доверилась своим врачам. Прохожу необходимые сейчас процедуры и поддерживающее лечение. Но есть причины, по которым прямо сейчас операцию проводить не стали. По плану назначили на 9 января. Надеюсь, всё состоится.

Пока я приспособилась к жизни со своей травмой. Отсутствие ежедневных тренировок на льду позволило снизить нагрузку и уменьшить боль. Конечно, без обезболивающих не обходится, но стараюсь справляться своими силами. Повезло, что болевой порог у меня довольно высокий», — написала Волосожар в своём «инстаграме».