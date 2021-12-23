Анна Щербакова показала фото с жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала фото с жеребьёвки чемпионата России-2022 в Санкт-Петербурге.
«Традиционная жеребьёвка перед чемпионатом России», — написала фигуристка.
Пост доступен в «инстаграме» Анны Щербаковой
Короткую программу Анна представит завтра, 24 декабря. Она выступит под 10-м номером.
Анна Щербакова — чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).
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