Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых сделали групповое фото перед стартом чемпионата России

Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых сделали групповое фото перед стартом чемпионата России
Комментарии

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и Майя Хромых сделали групповое фото на жеребьёвке чемпионата России в Санкт-Петербурге, которая состоялась вчера, 22 декабря.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» команды Александры Трусовой

Короткую программу на чемпионате России фигуристки представят 24 декабря. Валиева выступит под первым номером, Трусова — под шестым, Щербакова — под 10-м, а Хромых — под 15-м. Произвольную программу спортсменки продемонстрируют 25 декабря. Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Анна Щербакова показала фото с жеребьёвки чемпионата России по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021