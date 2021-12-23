Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых сделали групповое фото перед стартом чемпионата России

Российские фигуристки Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова и Майя Хромых сделали групповое фото на жеребьёвке чемпионата России в Санкт-Петербурге, которая состоялась вчера, 22 декабря.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» команды Александры Трусовой

Короткую программу на чемпионате России фигуристки представят 24 декабря. Валиева выступит под первым номером, Трусова — под шестым, Щербакова — под 10-м, а Хромых — под 15-м. Произвольную программу спортсменки продемонстрируют 25 декабря. Действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!