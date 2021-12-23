Яна Рудковская прокомментировала открытие дела о клевете из-за статьи о Саше Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала открытие дела о клевете из-за статьи о болезни их восьмилетнего сына Александра.

«Дело очень тяжёлое! Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Всё равно наказание будет! Неважно, когда. Вина доказана. Саша прошёл все медицинские экспертизы. Ждём передачи дела в суд, а процесс затягивается. Хотя все уже найдены», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

В 2020 году издание Starhit опубликовало заметку, в котором утверждалось, что сын Плющенко страдает синдромом Аспергера. Позднее появилась информации, что Саша получил психическую травму из-за скандальной публикации и перестал тренироваться. Мальчик прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. Родители обратились в правоохранительные органы.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!