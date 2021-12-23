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Этери Тутберидзе: мама Юли Липницкой продала всё, чтобы дочь состоялась

Этери Тутберидзе: мама Юли Липницкой продала всё, чтобы дочь состоялась
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, не кажется ли ей, что родители иногда «оттягиваются» на детях, пытаясь закрыть гештальт. Тутберидзе привела в пример маму олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.

«А может, это и неплохо? Я не знаю! Давайте вернёмся к истории Юли Липницкой. Ведь её мама привела, ей это много чего стоило, она продала всё, что у неё было в Екатеринбурге, и приехала сюда, чтобы дочь состоялась. Я не знаю, что она там закрывала, но какая разница? Они это сделали, Юля живёт другой жизнью», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Тутберидзе также рассказала, как объясняла юной Липницкой программу «Список Шиндлера».

«Каждый жест объясняли – мамина рука, приложить как-то, мать, которую она потеряла. И представь, что ты вспоминаешь прикосновение. Вот так каждый жест и объясняли. Но нужно рассказать эту историю жестами. Я учу их, что зрители должны прочитать книжку. Когда каждый жест – это какое-то слово», — рассказала Этери.

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