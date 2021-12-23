Этери Тутберидзе: мама Юли Липницкой продала всё, чтобы дочь состоялась

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, не кажется ли ей, что родители иногда «оттягиваются» на детях, пытаясь закрыть гештальт. Тутберидзе привела в пример маму олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.

«А может, это и неплохо? Я не знаю! Давайте вернёмся к истории Юли Липницкой. Ведь её мама привела, ей это много чего стоило, она продала всё, что у неё было в Екатеринбурге, и приехала сюда, чтобы дочь состоялась. Я не знаю, что она там закрывала, но какая разница? Они это сделали, Юля живёт другой жизнью», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

Тутберидзе также рассказала, как объясняла юной Липницкой программу «Список Шиндлера».

«Каждый жест объясняли – мамина рука, приложить как-то, мать, которую она потеряла. И представь, что ты вспоминаешь прикосновение. Вот так каждый жест и объясняли. Но нужно рассказать эту историю жестами. Я учу их, что зрители должны прочитать книжку. Когда каждый жест – это какое-то слово», — рассказала Этери.

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