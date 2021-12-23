Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, куда нужно смотреть фигуристкам во время выступления.
«Не в камеру. А вот судьи – это и есть твои зрители. Это тот, для кого ты рассказываешь эту историю. Для зрителей, для судей. Нужно, конечно, с ними общаться. Не уводить взгляд, а пронизывать. Чтобы импульс проходил сквозь, вот это должно быть. Поскольку аудитория большая, это должно быть гипертрофировано. Нужно реально эту энергию отсылать», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».
Сегодня, 23 декабря, в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию.
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- 23 декабря 2021
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