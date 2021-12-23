Александр Самарин — о своей оценке: а чему удивляться? Кто ещё лутц-тулуп прыгнул?

Российский фигурист Александр Самарин рассказал о повреждении, которое он получил в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге, и оценил выступление. Спортсмен упал и разбил подбородок. За своё выступление Самарин получил 94,23 балла.
«Просто рассёк чуть-чуть, стянули стяжками. Ничего такого страшного. Не зашивали, а заклеивали, стягивали, чтобы убрать всякие остатки. Удивился ли, увидев такую оценку с падением? А чему удивляться? Кто ещё лутц-тулуп прыгнул? Несмотря на падение, извините, четверной лутц, даже четверной флип с падением — он докрученный, за него тоже неплохие баллы получаются. Тем более что всё остальное было исполнено чисто.
Нет такого ощущения, что я сейчас догоняю. Я год пропустил после Европы. Считаю, была пауза, но всё в порядке», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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