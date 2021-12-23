Этери Тутберидзе объяснила, зачем стала тренировать парников Тарасову и Морозова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, зачем начала тренировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выступающих в парном катании.
«Слушайте, да никакой это не вызов! У ребят получилась тяжёлая ситуация, они остались безо льда. Весь прошлый сезон они искали лёд. Конечно, это плохо повлияло на их результаты и на работу. У них олимпийский сезон. Наверное, громко будет сказано — это последняя надежда. И они по-человечески попросили их пустить. А как можно пустить их на лёд к одиночникам? Это невозможно. Значит, нужно было находить возможность давать им отдельный номер – вот и вся история.
Пока у нас одна пара. Дальше получится, дай бог, построить новый каток, будет больше льда, больше возможностей. И можно будет развивать второй вид, парное катание. Почему нет?» — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».
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- 23 декабря 2021
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