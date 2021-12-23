Болельщики освистали судей после оценок Загорски и Гурейро

Болельщики остались недовольны оценками, которые получили Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро во время ритм-танца на чемпионате России. Трибуны недовольным гулом встретили оценки спортсменов.



Оценка Загорски и Гурейро составила 79,36 балла. Они уступили Диане Дэвис и Глебу Смолкину, которые получили за прокат 83,99 балла. Из зала послышались крики: «Мало, мало». Отметим, что на нынешнем чемпионате России зрители впервые негативно встретили вердикт судей.



Чемпионат России является отборочным турниром. На нём должен определиться состав сборной России на Олимпийские игры.

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