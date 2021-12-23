Суд арестовал второго подозреваемого в избиении чемпиона ОИ Дмитрия Соловьёва

Таганский суд Москвы сегодня, 23 декабря, заключил в СИЗО второго студента, задержанного за избиение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы России.
Ранее также был задержан первый подозреваемый, он заключён под стражу до 21 января 2022 года.
Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря мск возле московского караоке-бара Соловьёв вступился за свою девушку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Он был избит двумя 18-летними студентами. У Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести.
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- 23 декабря 2021
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