Великолепный прокат Синициной и Кацалапова, который принёс им победу в ритм-танце. Видео
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Танцевальные пары исполнили ритм-танец. Лучший результат показали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они великолепно исполнили свою программу и набрали 93,61 балла.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Второй результат показали Александра Степанова и Иван Букин. Они набрали 88,76 балла. Тройку лучших замкнули Диана Дэвис и Глеб Смолкин (83,99).
Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам будет сформирован состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
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