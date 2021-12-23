Смолкин: мой папа мне ничего не советует, уж больно у нас сложный вид

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, высказался о прокате в ритм-танце на чемпионате России.

«Спасибо публике, которая прекрасно поддерживала. Это домашний чемпионат. Спасибо всем, кто пришёл и болел за нас, это очень важно. Наверное, третье место — сюрприз. Не концентрируемся на текущем месте, завтра новый день, новая борьба, единственное, что имеет значение сейчас — произвольный танец.

Ощущения, когда вытащил первый номер? Абсолютно не думали об оценках. Было предчувствие, что у нас будет первый номер, а когда осталось всего три номера, уже не было никаких сомнений, что мы будем открывать. Не было волнения по поводу оценок, мы об этом никогда не думаем. Концентрируемся друг на друге и старались показать свой максимум.

Конечно, мы смотрим прокаты ребят, особенно учитывая, что мы катали первыми. Просто понимаем, что оценки должны выйти из нашего проката. Не будет хороших оценок, мы никого не победим и никуда не отберёмся, если не будет проката. Всё идёт поступательно — сначала прокат, потом можно о чём-то мечтать. На данный момент у нас следующий — произвольный танец. Всё, что было сегодня, уже не имеет значения.

Мой папа мне ничего не советует, уж больно у нас сложный вид, поэтому он просто смотрит картинку. Может высказать общие впечатления, но чтобы сказать что-то конкретно, он недостаточно силён в танцах на льду.

Когда Этери Георгиевна приезжает, старается внести свои комментарии. Мы стараемся прислушиваться ко всему. Диане это иногда даётся чуть сложнее, потому что это взаимоотношения родителя и ребёнка. Конечно, она понимает всё величие и мастерство своей мамы, прислушивается к ней и старается всё исправлять», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.