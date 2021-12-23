Смолкин — о Диане Дэвис: она понимает всё величие и мастерство своей мамы, прислушивается

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, высказался о советах Этери Тутберидзе.

«Когда Этери Георгиевна приезжает, старается внести свои комментарии. Мы стараемся прислушиваться ко всему. Диане это иногда даётся чуть сложнее, потому что это взаимоотношения родителя и ребёнка. Конечно, она понимает всё величие и мастерство своей мамы, прислушивается к ней и старается всё исправлять», — передаёт слова Смолкина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватил лидерство после ритм-танца на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат фигуристы получили от судей 93,61 балла.

Второе место занимают Александра Степанова и Иван Букин, третьими по итогам ритм-танца стал дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

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