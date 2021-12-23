Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 23 декабря

В Санкт- Петербурге завершился первый день чемпионата России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию его результаты.

Чемпионат России. Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 г.

Мужчины. Короткая программа.

1. Евгений Семененко – 98,03

2. Марк Кондратюк – 97,77

3. Макар Игнатов – 95,84

4. Алексей Ерохов — 95.24

5. Михаил Коляда — 94.26



Танцы на льду. Ритм-танец.

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 93,61

2. Александра Степанова /Иван Букин – 88,76

3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99

4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 79,36

5. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 78,06



Спортивные пары. Короткая программа.

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 83,74.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 82,84.

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 78,68.

4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 76,26

5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,40

В пятницу, 24 декабря, в программе соревнований произвольная программа в танцах на льду, произвольная программа у мужчин и короткая программа у женщин.