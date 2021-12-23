Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 23 декабря

В Санкт- Петербурге завершился первый день чемпионата России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию его результаты.
Чемпионат России. Санкт-Петербург, 23 декабря 2021 г.
Мужчины. Короткая программа.
1. Евгений Семененко – 98,03
2. Марк Кондратюк – 97,77
3. Макар Игнатов – 95,84
4. Алексей Ерохов — 95.24
5. Михаил Коляда — 94.26
Танцы на льду. Ритм-танец.
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов – 93,61
2. Александра Степанова /Иван Букин – 88,76
3. Диана Дэвис / Глеб Смолкин – 83,99
4. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро – 79,36
5. Аннабель Морозов / Андрей Багин – 78,06
Спортивные пары. Короткая программа.
1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 83,74.
2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 82,84.
3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 78,68.
4. Юлия Артемьева / Михаил Назарычев — 76,26
5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин — 75,40
В пятницу, 24 декабря, в программе соревнований произвольная программа в танцах на льду, произвольная программа у мужчин и короткая программа у женщин.
- 23 декабря 2021
-
23:21
-
22:48
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:16
-
21:49
-
21:27
-
21:19
-
21:10
-
21:07
-
20:59
-
20:50
-
20:45
-
20:41
-
20:40
-
20:36
-
20:36
-
20:25
-
20:12
-
20:03
-
19:50
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:57
-
18:44
-
18:36
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:02