Алина Загитова: с годами мы становимся серьёзнее, многое переосмысливается

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова опубликовала пост, посвящённый предстоящему Новому году.
«Практически в каждой семье заведена традиция писать письмо Деду Морозу. Помню, когда я была ребёнком, мы с мамой всегда за несколько недель до Нового года занимались этим важным делом. Именно благодаря такому празднику в нас с детства закладывается вера в волшебные и хорошие дела. С годами мы становимся взрослее и серьёзнее. Меняется взгляд на мир, многое переосмысливается. Поэтому так важно подарить ребёнку доброе и весёлое детство — без забот и переживаний», — написала Загитова в своём «инстаграме».
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