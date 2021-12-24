Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с ЧР. Они лидировали после ритм-танца

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ФФККР.

Сообщается, что Кацалапов получил травму на тренировке сегодня, 24 декабря. Вследствие этого Синицина и её партнёр не смогут выступить в произвольном танце. Пара Синицина/Кацалапов лидировала после ритм-танца, который состоялся вчера, 23 декабря. На их счету было 93,61 балла.

В 2021 году Синицина и Кацалапов победили на чемпионате мира в Стокгольме.

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