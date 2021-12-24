Наталья Бестемьянова оценила выступление Степановой и Букина на чемпионате России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Очень рада за Ваню с Сашей — прекрасный прокат. Очень радостно, что вчера и сегодня их катание было на порядок выше, чем на предыдущих соревнованиях. Это говорит о том, что они растут от старта к старту. Вчера оценки судей были странные, вообще не дали соревноваться за первое место. Сегодня мы увидели настоящие танцы на льду, такие, какими они и должны быть. Эталонное катание, мне очень понравилось», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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