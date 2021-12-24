Российская фигуристка Александра Степанова прокомментировала победу в танцах на льду на чемпионате России.



«Сегодняшний день не описать словами — эмоции, которые подарили зрители, это что-то невероятное и прекрасное. Мы такого за последнее время давно не слышали, было безумно приятно. Ирина Владимировна даже заплакала, для нас это был успешный день.



Не знаю, в какой раз я сегодня говорю про публику. Именно она сказала нам, что мы сегодня выиграли», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, одержали победу на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге. В произвольном танце они заработали 134,61 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 223,37 балла.

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