Авербух: у Степановой и Букина один из лучших произвольных танцев в этом сезоне

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух оценила выступление фигуристов на чемпионате России



«Оцениваю результаты в танцах на льду как закономерные. Конечно, очень жаль, что Синицина и Кацалапов не приняли участия в произвольной программе и были вынуждены сняться с чемпионата России. Желаю Никите скорейшего выздоровления. Уверен, что отсутствие ребят в итоговом протоке никак не скажется на их участии на чемпионате Европы и Олимпийских играх.



Рад такому удачному выступлению Степановой и Букина в произвольном танце. Считаю, что у ребят один из самых удачных и лучших произвольных танцев вообще среди всех дуэтов в этом сезоне. Думаю, что на чемпионате Европы в Таллине мы увидим этот танец ещё краше и лучше», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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