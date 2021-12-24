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Испанская фигуристка отреагировала на снятие Синициной и Кацалапова с чемпионата России

Испанская фигуристка отреагировала на снятие Синициной и Кацалапова с чемпионата России
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Испанская фигуристка Сара Уртадо прокомментировала пост Виктории Синициной о снятии с чемпионата России в Санкт-Петербурге. Синицина и Никита Кацалапов лидировали после ритм-танца, но были вынуждены отказаться от продолжения выступления из-за травмы спины у партнёра.

«Скорее поправляйтесь, ребята. Посылаю вам всю свою любовь. Скоро увидимся», — написала Уртадо в комментарии к посту Синициной в «Инстаграме».

Победу в танцах на льду одержали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

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