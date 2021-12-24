«С такими результатами я мог бы и ОИ-2014 выиграть». Гуменник — о своих баллах на ЧР

Российский фигурист Пётр Гуменник, набравший по итогам короткой и произвольной программ 267,45 балла на чемпионате России, поделился впечатлениями от своего результата.

«Настроение хорошее, доволен. Чуть-чуть не хватило на акселях, причём это часто случается, но всё время по разным причинам. Сегодня забилась четырёхглавая мышца возле колена, она на выезде и толчках напрягается, и мне это помешало аксель прыгнуть. Надо повышать выносливость дальше. Я уже работаю над этим и буду продолжать. Четверных пока маловато, надо больше.

Не удивляет тенденция, что оценки с каждым годом повышаются, она давняя, результаты постоянно улучшаются. С такими баллами я мог бы и ОИ-2014 выиграть, если бы участвовал сейчас. Прогресс не остановить, сейчас он, возможно, даже ускорился.

Фактор лояльности? В среднем оценки, наверное, выше, чем на других соревнованиях. Особо пока не анализировал, специально не смотрел распечатки, чтобы не зацикливаться на прошлом. Только посмотрел, на каком я месте, чтобы знать, за кем я буду выступать.

Наверное, есть удовлетворение прокатом произвольной программы, потому что там я показал всё, на что в этот момент был способен. В течение сезона иногда был и в лучшей форме, но обычно я в этот момент не был на соревнованиях. Всё равно доволен. Заметил тенденцию — если на тренировке плохо получается, в прокате хорошо будет. Старался не думать об этом, чтобы это не стало установкой в голове. На этой тренировке я прыгал не очень удачно, но в голове знал, что всё очень технично, чуть больше адреналина, и все прыжки были бы выездными», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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