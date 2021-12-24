Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями от выступления на чемпионате России.

«Понравилось здесь выступать, приятно, как меня здесь принимали. Конечно, расстроилась, что аксель не получился. Аксель не обсуждался, я должна была прыгать аксель в любом случае. Обязана для себя. По здоровью сейчас ничего не беспокоит. Все стараются не думать об отборе на Олимпиаду, все выступают. Для меня это обычные соревнования, стараюсь выступить хорошо.

Ханю приземлил четверной аксель? Я хочу тройной прыгнуть в короткой. Видела аксель, конечно, очень круто, что он пробует, что он уже выезжает. Мне это очень нравится в людях — он уже очень многого добился и всё равно пытается сделать больше», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.