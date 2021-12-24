Трусова рассказала о своём отношении к освещению тренировок

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о своём отношении к освещению тренировок.

«Мне всё равно. Мы приехали с наработанным контентом. Не могу сказать, что мне это мешает или нравится. На обычных тренировках на своём катке мне не нравится, когда есть журналисты. Для меня это новый образ. Очень удивилась, когда услышала музыку и сказали, что буду катать. Сказали посмотреть фильм — я сразу посмотрела, мне очень понравилось. Стараюсь развиться в этом направлении, надеюсь, получается», — передаёт слова фигуристки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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