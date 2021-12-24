Произвольная программа Михаила Коляды, которая принесла ему серебро чемпионата России

Сегодня, 24 декабря, завершились соревнования в одиночном катании у мужчин в рамках чемпионата России. Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом страны. За короткую и произвольную программы 18-летний спортсмен получил 284,37 балла.

Серебро чемпионата России завоевал Михаил Коляда. За два вида программы он заработал 283,70 балла.

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

Тройку призёров замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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