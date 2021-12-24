Результаты короткой программы ЧР по фигурному катанию пересмотрели. Щербакова — вторая

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликован обновлённый протокол с результатами короткой программы чемпионата России. Анна Щербакова поднялась на 2-е место, а Софья Муравьёва опустилась на 3-е место.



В обновлённых протоколах у Муравьёвой вычли баллы за задержку старта. Ранее Софья значилась 2-й, а Щербакова — 3-й.



Короткую программу выиграла Камила Валиева. Она набрала 90,38 балла. Щербакова набрала 81,46 балла. Результат Муравьёвой составляет 80,87 балла.



Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 90,38.

2. Анна Щербакова – 81,46.

3. Софья Муравьёва — 80,87.

4. Софья Самоделкина — 76,74.

5. Александра Трусова — 74,21…

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