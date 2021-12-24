Камила Валиева: если делаешь ошибку, сразу начинают это обсуждать

Российская фигуристка Камила Валиева оценила своё выступление на чемпионате России.
«Очень рада, сегодня была очень тёплая атмосфера на катке. Плюсы быть первой — откатываешь и свободен. Можно спокойно выдохнуть, сидеть, наблюдать. Волнительно, так как после шести минут сразу прокат. Зато сразу размялся, встал, поехал. Для произвольной это сложновато, хотя я катала и произвольную первой.
Образ на жеребьёвке? У нас костюм выбирает мама, я вместе с ней принимаю участие, и ещё очень много людей за этим стоит. Мама заказала этот топ, мне кажется, он хорошо вписался. Мне очень понравилось, как я выглядела на жеребьёвке. Если даже есть техники по визуализации, думаю, это можно не озвучивать пока что. Если это помогает, то это секрет. А может, ничего и нет. Чувствуется, что нельзя допускать ошибки. Мы никогда не смотрим на возраст. Если делаешь ошибку, сразу начинают это обсуждать. Ведёшь себя более сдержанно на публике, это норма», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 24 декабря 2021
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