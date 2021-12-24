Софья Муравьёва оценила своё выступление на чемпионате России
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Российская фигуристка Софья Муравьёва оценила своё выступление на чемпионате России.
«Очень довольна прокатом, благодарю тренеров и академию, а также болельщиков. Стараюсь не читать плохие комментарии — только хорошие, и то не всегда. Когда откатала, очень обрадовалась, что откатала чисто. Но постаралась сдержать эмоции, чтобы не выплёскивать их и оставить на следующий день. Образ на жеребьёвке? Мне помогала мама. Было волнительно, я впервые была на каблуках. Вроде, нормально справилась», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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