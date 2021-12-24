Небезошибочная короткая программа Майи Хромых на чемпионате России

Российская фигуристка Камила Валиева уверенно лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Она набрала баллы выше своего же мирового рекорда — 90,38.

На второй позиции после короткой программы располагается Софья Муравьёва (81,87), замыкает тройку Анна Щербакова, набравшая 81,46 балла.

Российская фигуристка Майя Хромых получила за свою короткую программу 69,36 балла и расположилась лишь на девятой строчке протокола.

Видеоролик можно посмотреть на сайте Первого канала.

Фигурное катание. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева – 90,38.

2. Софья Муравьёва – 81,87.

3. Анна Щербакова – 81,46.

4. Софья Самоделкина – 76,74.

5. Александра Трусова– 74,21…

7. Елизавета Туктамышева — 71,28…

9. Майя Хромых — 69,36.

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