Бестемьянова – о падении Туктамышевой: сегодня это была не Лиза, все болельщики грустят

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о падении Елизаветы Туктамышевой во время короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Туктамышева допустила обидное падение, из-за чего показала лишь 7-й результат.
«Туктамышева сорвала аксель и каскад только с двойным тулупом. Все болельщики и фанаты грустят по этому поводу, уверена. Также уверена, что всё это нервы. Лиза абсолютно стабильно прыгает аксель, коронный и роскошный. А сегодня… это было что-то невообразимое, это была не она», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Короткую программу выиграла Камила Валиева, второй стала Софья Муравьёва, а третьей — Анна Щербакова.
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