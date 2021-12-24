Загорски, которую увели к медикам после выступления, опубликовала пост в «Инстаграме»

Фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатантом Гурейро, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она выложила фото с выступления. Во время проката ей стало плохо. После завершения номера Тиффани унесли со льда на руках.
«Спасибо!» — подписала фото спортсменка.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Загорски.
Загорски и Гурейро стали лишь восьмыми. Они набрали 179,50 балла. Победу одержали Александра Степанова / Иван Букин (223,37), второе место заняли Диана Дэвис / Глеб Смолкин (207,70), тройку лучших замкнули Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (195,75).
Чемпионат России является отборочным турниром на Олимпийские игры. По итогам соревнований будет сформирован состав на Олимпиаду 2022 года.
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