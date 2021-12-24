«Объективно — это неправильно». Американский журналист — о серебре Дэвис / Смолкина на ЧР

Американский журналист Джеки Вонг отреагировал на выступление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на чемпионате России. Они заняли второе место в танцах на льду и благодаря этому завоевали путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Если серьезно, то я всё ещё не уверен, что Дэвис / Смолкин реально получили серебро на чемпионате России. Объективно — это неправильно», — написал Вонг у себя в «твиттере».

Напомним, российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, во второй раз подряд выиграли чемпионат России. По сумме двух прокатов заработали 223,37 балла. Второе место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые по сумме двух прокатов получили 207,70 балла. Замкнули тройку Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (195,75 балла).

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