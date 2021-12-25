Мама Загорски — о Дэвис и Смолкине: никогда хорошо не складываются дела у тех, кого тащат
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Элисон Загорски, мама фигуристки Тиффани Загорски, выступающей в паре с Джонатаном Гурейро, отреагировала на твит американского журналиста Джеки Вонга. Он выразил недоумение в связи с высокими оценками Дианы Дэвис, дочери заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и её партнёра Глеба Смолкина. Они заняли второе место на чемпионате России.
Вонг написал, что серебро Дэвис и Смолкина несправедливо.
«Исторически никогда хорошо не складывались дела у спортсменов, которых искусственно толкали вверх в рейтинге», — ответила мама Загорски.
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