Екатерина Боброва объяснила, почему «Ледниковый период» не выйдет в эфир 25 декабря

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Екатерина Боброва объяснила, почему 25 декабря не выйдет в эфир новый выпуск шоу «Ледниковый период». Дело в том, что Первый канал будет транслировать чемпионат России по фигурному катанию, поэтому очередной выпуск проекта пришлось перенести на следующий год.

«Ледникового периода» не будет! Сегодня. Потому что самые классные финальные выпуски оставили на сладенькое. Оба выпуска вы увидите уже в следующем году! Они будут вишенкой на торте праздничных дней для любителей «Ледникового». От ожидания, уверена, будет ещё прекраснее!



Но любителям фигурного катания не стоит расстраиваться! Ни в коем случае! Ведь стартовал чемпионат России по фигурному катанию! Отборочный турнир на грядущие Олимпийские игры! И поверьте мне, у нас в стране такая конкуренция, что интрига на этих соревнованиях будет покруче, чем на самых крутых международных турнирах! Хочу пожелать всем ребятам успеха и удачи!» — написала Боброва.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой

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