Тутберидзе считает, что Косторной надо было тренироваться и пытаться выступать с переломом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о травме Алёны Косторной. Спортсменка получила перелом кисти, из-за чего пропускает чемпионат России.

«Не знаю, кто ей запретил комментировать. Мне кажется, она, наоборот, могла совершенно спокойно рассказать, что она упала и у неё трещина на косточке какого-то пальца. Слушайте, здесь вообще глобальная история. Можно по-разному к этому относиться, может, какая-то жестокость или ещё что-то. Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто даже об этом не знал. И прекрасно выиграла тот чемпионат России.

Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы всё зажило, и только потом можно продолжать. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Она пропускает олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь.

Нет у нас какой-то формулы, как состояться человеком. Может быть, она, упустив все свои возможности в спорте, станет суперизвестной и кем-то там популярным, или ещё что-то. Я не знаю. Для всех разные понятия, что такое хорошо, что такое плохо. Мне обидно, потому что считаю, что здесь упущенные возможности. Я считаю, что с такой травмой можно было кататься», – сказала Тутберидзе в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» на Первом канале.

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