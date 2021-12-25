«Сложная стала Алина». Тутберидзе рассказала о том, почему выгнала Загитову из группы

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о работе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Да, сложная стала Алина. Она стала такая, какая она и была у нас до того, как я её выгнала. Понимая, что она уже не тратит 12 часов на катке, совершенно она не в таком шейпе, не хочет она ехать и перед всем миром кататься. Понимая, что она не так сильна, может проиграть. Она не приходила на тренировки не потому, что она ленилась, а просто не могла преодолеть себя морально.

А потом она сидела дома, не собирала чемоданы. Мы понимали, что она сейчас и в аэропорт опоздает. Я тогда позвонила сотрудникам «Самбо-70» и попросила собрать её чемодан и просто привезти её в аэропорт на машине.

Иногда читаешь эти заголовки, где мы Алину слили, она хотела продолжать кататься, а мы ей не дали, потому что у нас там следующие попрыгушки шли. Вот это оскорбление… Ради них мы кого-то сливали. Да нет, мне кажется, мы максимально Алину провели. И уже осознавая, что вот всё, мы ей поставили программу Me Voy – «Я ухожу», чтобы она перед зрителями была честна. И опять нас обвиняли, зачем мы ей поставили такую программу «Я ухожу», если она хочет продолжать кататься», – сказала Тутберидзе в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» на Первом канале.

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