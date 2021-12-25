Произвольная программа бронзовых призёров ЧР Евгении Тарасовой и Владимира Морозова

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали бронзовыми призёрами чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге. Они не сумели защитить титул, который завоевали в 2021 году.

В сумме подопечные Максима Транькова и Этери Тутберидзе набрали 228,20 балла. Выиграли турнир Анастасия Мишина и Александр Галлямов (243,74), второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87).

Посмотреть видео можно на сайте Первого канала.

Чемпионат России по фигурному катанию является ключевым этапом для отбора на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине в феврале.

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