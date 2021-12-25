Хромых упала с риттбергера во время произвольной программы на чемпионате России

Российская фигуристка Майя Хромых неудачно выступила с произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка допустила несколько падений и получила лишь 147,82 балла. Суммарный результат Хромых составил по сумме двух программ 217,18 балла. Она лидирует после выступления 10 из 18 участниц.
После короткой программы Майя Хромых занимала 9-е место. В короткой программе на чемпионате России она набрала 69,36 балла.
Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
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