Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хромых упала с риттбергера во время произвольной программы на чемпионате России

Хромых упала с риттбергера во время произвольной программы на чемпионате России
Комментарии

Российская фигуристка Майя Хромых неудачно выступила с произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Спортсменка допустила несколько падений и получила лишь 147,82 балла. Суммарный результат Хромых составил по сумме двух программ 217,18 балла. Она лидирует после выступления 10 из 18 участниц.

После короткой программы Майя Хромых занимала 9-е место. В короткой программе на чемпионате России она набрала 69,36 балла.

Чемпионат России является отборочным турниром. По его итогам должны быть сформированы составы сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021