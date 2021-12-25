Хромых: тяжело ехалось, не знаю, с чем это связано. Просто тяжело было дышать

Фигуристка Майя Хромых прокомментировала своё выступление на чемпионате России.
В произвольной программе Хромых допустила несколько падений и получила лишь 147,82 балла. Суммарный результат спортсменки составил по сумме двух программ 217,18 балла.
«Не самое лучшее выступление, было много ошибок что в короткой, что в произвольной, поэтому не очень довольна. Не знаю, просто тяжело ехалось, особенно под конец программы, не знаю, с чем это связано. Просто тяжело было дышать.
Пока что ещё не успели с тренерами разобрать, почему получились такие ошибки. Этери и Глейхенгауз улыбались? Может, они были рады, что я собралась на тулуп-тулуп после сальхова. Я была расстроена, потому что не получился риттбергер», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 декабря 2021
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