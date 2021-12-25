Хромых: тяжело ехалось, не знаю, с чем это связано. Просто тяжело было дышать

Фигуристка Майя Хромых прокомментировала своё выступление на чемпионате России.

В произвольной программе Хромых допустила несколько падений и получила лишь 147,82 балла. Суммарный результат спортсменки составил по сумме двух программ 217,18 балла.

«Не самое лучшее выступление, было много ошибок что в короткой, что в произвольной, поэтому не очень довольна. Не знаю, просто тяжело ехалось, особенно под конец программы, не знаю, с чем это связано. Просто тяжело было дышать.

Пока что ещё не успели с тренерами разобрать, почему получились такие ошибки. Этери и Глейхенгауз улыбались? Может, они были рады, что я собралась на тулуп-тулуп после сальхова. Я была расстроена, потому что не получился риттбергер», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.