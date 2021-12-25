Ягудин: Туктамышевой бесполезно соревноваться с Валиевой и Трусовой. Это другой уровень

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о результатах Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России. Она заняла 7-е место. Победителем турнира стала Камила Валиева.



«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза — чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются уже по-другому. Не только тройка призёров, но и Муравьёва, и Самоделкина, и Петросян. А ещё и Акатьевой не было. Это другой уровень. Окончательный состав сборной определит тренерский совет. Не знаю, что будет. Но сейчас соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно. Мы очень близки к тому, чтобы такой же пьедестал был и в Пекине», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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