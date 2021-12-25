Журналист из США назвал абсурдными оценки Щербаковой за ПП по сравнению с Туктамышевой

Американский журналист Дэвид Кейн возмутился разнице судейских оценок произвольных программ Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Щербакова с падением исполнила произвольную программу, ученица Этери Тутберидзе упала с четверного флипа. Судьи поставили ей 158,10 балла. Туктамышева чисто исполнила программу с двумя тройными акселями и получила 153,12 балла.

«То, что такое выступление Щербаковой позволило ей обойти Туктамышеву на 5 очков — совершенный абсурд. Щербакова как-то гарантировала себе медаль без приземления тройного акселя или исполнения четверного прыжка», — написал Кейн в своём «твиттере».

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