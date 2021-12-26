«Почему судьи зажали баллы Самоделкиной?» Бестемьянова раскритиковала судейство на ЧР

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги женских одиночных соревнований на чемпионате России по фигурному катанию.
«Камила Валиева — небожитель! Она живёт в другой реальности. Огромное счастье наблюдать за тем, что она делает на льду. Просто чудо!
Считаю, что вчера Туктамышева должна была выиграть у Щербаковой произвольную программу, но этого не произошло. Софья Самоделкина тоже должна была выиграть и у Аделии Петросян, и у Анны Щербаковой. Какими-то скрупулёзными манипуляциями у Самоделкиной нашли недокруты и не заметили недокрутов в четверных лутцах у Трусовой. В судействе у нас сейчас двойные стандарты. Люди работают, как можно им крылья обрубать? Что дальше-то будет?
Соня Самоделкина — абсолютно фантастическая девочка: по хореографии, по линиям, по стабильности и по высоте прыжков. Ну радоваться ведь надо! Зачем зажимать будущее? Для чего это делать? Всё равно Самоделкина не претендует на попадание в сборной в этом году — дайте девочке прозвучать. Те, кто сегодня выбрался, те и поедут на Олимпиаду, но почему надо было так нечестно зажать баллы, зарезать Самоделкину?» — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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