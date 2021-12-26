Олимпийский чемпион Соловьёв рассказал, чем обидел Бузову на шоу «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион, российский фигурист Дмитрий Соловьёв высказался о совместной работе с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой на шоу «Ледниковый период».

«Поначалу мы общались друг с другом на «вы», но затем я предложил перейти на «ты». Оля согласилась.

Конечно, на протяжении «Ледникового периода» возникали сложности с постановками номеров, изучением новых элементов. А Оля, конечно, человек эмоциональный, но я терпеливый. Под середину проекта было два эмоциональных момента, когда мы просто разъехались в разные стороны, и я сказал: «Оля, давай покатаемся две минутки отдельно. Я чуть успокоюсь». Потом я немного выругался, а Оля обиделась на меня. Я подъехал к ней и сказал: «Это было не по отношению к тебе, а к ситуации. Я перфекционист, и когда у меня что-то не получается, я ругаюсь».

А вообще, с Олей работалось легко, хотя про меня и говорили: «Бедный Дима». Но я себя таковым не считаю. Я искал сложные поддержки, старался делать более насыщенный номер, с которым работали наши тренеры, но за пределами льда мы много шутили и смеялись. От этого проекта остались очень тёплые воспоминания, мы периодически переписываемся. Оля мне пишет: «Я посмотрела ваш номер и так кайфанула», — приводит слова Соловьёва Teleprogramma.

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